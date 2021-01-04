Впервые с 17 октября Тьяго Алькантара выйдет в стартовом составе «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ливерпуля» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Дженепо, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Ингс.



Запасные: Льюис, Вокинс, Рэмси, Валери, Чауке, Смоллбоун, Телла, Лонг, Н'Лундулу.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Фабиньо, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара, Фирмино, Мане, Салах.



Запасные: Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Филлипс, Джонс, Милнер, Шакири, Минамино, Ориги.



Впервые с 17 октября в стартовый состав мерсисайдцев попал полузащитник Тьяго Алькантара. Испанец получил травму в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).



«Ливерпуль» набрал в 16 встречах 33 очка и является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (26) — на 9-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (29).