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Пеле увеличил количество голов в своём «инстаграме» после того, как его обошёл Роналду

Пеле увеличил количество голов в своём «инстаграме» после того, как его обошёл Роналду
Футбол / Италия 0
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На официальной странице в «Инстаграме» бразильского форварда Пеле изменилось описание. Теперь в профиле указано, что нападающий является лучшим бомбардиром всех времён, который забил 1283 мяча за карьеру.

Описание профиля изменилось после того, как стало известно, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новое достижение. 4 января Роналду забил 758-й гол за карьеру, он отличился в матче Серии А с «Удинезе». По количеству голов за карьеру португалец обошёл Пеле, который, по официальным данным, забил 757 мячей.

Теперь же в «инстаграме» бразильца говорится, что он забил гораздо больше.

Любопытно, что ранее произошла аналогичная история и после рекорда капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Он забил 644 мяча за «Барселону» и побил рекорд Пеле по голам за один клуб. После этого бразильский «Сантос» объявил, что Пеле забил 1091 мяч за клуб.

Роналду обошёл Пеле по количеству голов и теперь в одном мяче от абсолютного рекорда
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