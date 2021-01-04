Форвард «Барселоны» Фати может вернуться в строй на месяц раньше запланированного срока

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати, восстанавливающийся после травмы мениска, может вернуться в строй раньше запланированного времени. Как утверждает AS, 18-летний игрок уже начал работать на тренировках, чтобы вернуться на поле к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Предполагается, что Фати может восстановиться уже к середине февраля. Это примерно на месяц раньше, чем планировалось.

8 ноября футболист перенёс операцию на мениске колена левой ноги. До травмы форвард регулярно выходил в стартовом составе.

В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах «Барселоны» и забил пять мячей. Кроме того, Фати уже провёл четыре матча за сборную Испании и забил один мяч.

Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.