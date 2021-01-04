Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заразился коронавирусом перед матчем с «Миланом»
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о заражении коронавирусом защитника команды Алекса Сандро. Больше в команде заразившихся, судя по официальному заявлению, нет.
«После появления лёгких симптомов была проведена проверка Александра Сандро. Он сдал тест на коронавирус, результат был положительным. Футболист изолирован. Клуб находится в контакте с органами здравоохранения», — говорится в заявлении.
Теперь Сандро пропустит ключевой матч туринцев с «Миланом», который состоится 6 января. Примечательно, что защитник ранее отыграл 83 минуты в матче с «Удинезе» (4:1).
«Ювентус» набрал в 14 матчах 27 очков и поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Милан» набрал 37 очков, «россонери» занимают первое место в турнирной таблице.
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Удинезе», судья отменил два гола
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
00:31
-
00:20
-
00:20
-
00:00
- 4 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:15
-
22:56
-
22:41
-
22:29
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:32
-
21:07
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
18:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам