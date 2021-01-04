Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заразился коронавирусом перед матчем с «Миланом»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о заражении коронавирусом защитника команды Алекса Сандро. Больше в команде заразившихся, судя по официальному заявлению, нет.

«После появления лёгких симптомов была проведена проверка Александра Сандро. Он сдал тест на коронавирус, результат был положительным. Футболист изолирован. Клуб находится в контакте с органами здравоохранения», — говорится в заявлении.

Теперь Сандро пропустит ключевой матч туринцев с «Миланом», который состоится 6 января. Примечательно, что защитник ранее отыграл 83 минуты в матче с «Удинезе» (4:1).

«Ювентус» набрал в 14 матчах 27 очков и поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Милан» набрал 37 очков, «россонери» занимают первое место в турнирной таблице.