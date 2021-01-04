Аленья уйдёт из «Барселоны» в аренду в «Хетафе»
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья покинет каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Sport.es. По данным источника, 22-летний хавбек продолжит карьеру в «Хетафе», куда он уйдёт в аренду. Футболист рассчитывает получить в «Хетафе» больше игровой практики.
При этом «Барселона» не планирует продавать своего воспитанника. Так, каталонцы не будут включать в соглашение опцию выкупа игрока. По окончании сезона он вернётся в «Барселону».
В нынешнем сезоне Аленья принял участие лишь в пяти матчах, и только в одном случае он выходил в стартовом составе.
Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прямо заявил, что советует молодым игрокам, не попадающим в состав, уйти в аренду.
Рональд Куман: неплохо, если молодые игроки «Барселоны» проведут полгода в других командах
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
00:31
-
00:20
-
00:20
-
00:00
- 4 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:15
-
22:56
-
22:41
-
22:29
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
21:52
-
21:32
-
21:07
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
18:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам