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Аленья уйдёт из «Барселоны» в аренду в «Хетафе»

Аленья уйдёт из «Барселоны» в аренду в «Хетафе»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья покинет каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Sport.es. По данным источника, 22-летний хавбек продолжит карьеру в «Хетафе», куда он уйдёт в аренду. Футболист рассчитывает получить в «Хетафе» больше игровой практики.

При этом «Барселона» не планирует продавать своего воспитанника. Так, каталонцы не будут включать в соглашение опцию выкупа игрока. По окончании сезона он вернётся в «Барселону».

В нынешнем сезоне Аленья принял участие лишь в пяти матчах, и только в одном случае он выходил в стартовом составе.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прямо заявил, что советует молодым игрокам, не попадающим в состав, уйти в аренду.

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