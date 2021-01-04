Аленья уйдёт из «Барселоны» в аренду в «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья покинет каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Sport.es. По данным источника, 22-летний хавбек продолжит карьеру в «Хетафе», куда он уйдёт в аренду. Футболист рассчитывает получить в «Хетафе» больше игровой практики.

При этом «Барселона» не планирует продавать своего воспитанника. Так, каталонцы не будут включать в соглашение опцию выкупа игрока. По окончании сезона он вернётся в «Барселону».

В нынешнем сезоне Аленья принял участие лишь в пяти матчах, и только в одном случае он выходил в стартовом составе.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прямо заявил, что советует молодым игрокам, не попадающим в состав, уйти в аренду.