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Руководство «Челси» не намерено отправлять Фрэнка Лэмпарда в отставку

Руководство «Челси» не намерено отправлять Фрэнка Лэмпарда в отставку
Футбол / Англия 0
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Руководство лондонского «Челси» не намерено в ближайшее время отправлять Фрэнка Лэмпарда в отставку с поста главного тренера «аристократов».

Как сообщает Goal.com., руководители синих не принимали решения о будущем 42-летнего англичанина после поражения в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3). Фрэнк Лэмпард сохраняет авторитет в глазах большей части игроков команды. Отмечается, что молодые футболисты клуба благодарны ему за шанс выступать в основной команде.

Лэмпард публично выразил желание остаться на «Стэмфорд Бридж» и призвал всех окружающих к терпению, сославшись на то, что его команда остаётся молодой и несыгранной.

«Челси» набрал в 17 матчах 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).

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