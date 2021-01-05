Гари Невилл: Бруну Фернандеш похож на капитана «МЮ». Его вклад невероятен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высоко оценил роль полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша в последних результатах команды.



«Его вклад невероятен. Думаю, что его голевые действия показывают потребность Бруну выигрывать трофеи, идя рука об руку с его голевыми передачами, голами и влиянием на игру, которое он оказывает.



Если вспомнить события годичной давности, когда он только перешёл в «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» были примерно нигде по сравнению с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и даже «Челси». Сейчас же «МЮ» делит первое место в турнирной таблице АПЛ в значительной степени благодаря его усилиям.



Что мне в нём нравится, так это то, что он похож на капитана «Манчестер Юнайтед». Он говорит как капитан, он лидер на поле и твёрдо стоит на ногах. Это очень важно», — приводит слова Гари Невилла Goal.com.



26-летний португалец в 16 матчах АПЛ нынешнего сезона забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.



«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю».

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