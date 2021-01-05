Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гари Невилл: Бруну Фернандеш похож на капитана «МЮ». Его вклад невероятен

Гари Невилл: Бруну Фернандеш похож на капитана «МЮ». Его вклад невероятен
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высоко оценил роль полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша в последних результатах команды.

«Его вклад невероятен. Думаю, что его голевые действия показывают потребность Бруну выигрывать трофеи, идя рука об руку с его голевыми передачами, голами и влиянием на игру, которое он оказывает.

Если вспомнить события годичной давности, когда он только перешёл в «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» были примерно нигде по сравнению с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и даже «Челси». Сейчас же «МЮ» делит первое место в турнирной таблице АПЛ в значительной степени благодаря его усилиям.

Что мне в нём нравится, так это то, что он похож на капитана «Манчестер Юнайтед». Он говорит как капитан, он лидер на поле и твёрдо стоит на ногах. Это очень важно», — приводит слова Гари Невилла Goal.com.

26-летний португалец в 16 матчах АПЛ нынешнего сезона забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю».

Пол Скоулз: Бруну Фернандеш лучше меня, с удовольствием поиграл бы с ним
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021