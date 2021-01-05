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«Атлетико» рассматривает форварда «Реала Сосьедад» в качестве замены Диего Косте

«Атлетико» рассматривает форварда «Реала Сосьедад» в качестве замены Диего Косте
Футбол / Испания 0
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«Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, утверждает AS. В мадридском клубе бразильского форварда рассматривают в качестве замены для Диего Косты, который покинул команду.

Предполагается, что «Атлетико» попытается приобрести Виллиана Жозе во время зимнего трансферного окна. Мадридцам не хватает нападающих: Луис Суарес является единственным центрфорвардом команды.

Виллиан Жозе перебрался в Испанию ещё в 2013 году, подписав контракт с «Реалом», но за мадридский клуб он провёл лишь один матч. Далее футболист выступал за «Сарагосу» и «Лас Пальмас». Но именно в «Реале Сосьедад» бразилец сумел проявить себя, забив за 4,5 года 59 мячей.

«Атлетико» набрал в 15 матчах 38 очков. Мадридцы уверенно лидируют в турнирной таблице, они опережают занимающий второе место «Реал» на два очка, но «Атлетико» провёл на два матча меньше.

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