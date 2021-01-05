«Валенсия» с Черышевым в составе не сумела обыграть «Кадис»
В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 17-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле принимала «Кадис». Встреча закончилась со счётом 1:1.
На 58-й минуте Энтони Лосано вывел гостей вперёд. Но на 79-й минуте Макси Лопес помог «Валенсии» уйти от поражения.
В стартовом составе «летучих мышей» на этот матч вышел российский полузащитник Денис Черышев. Россиянин провёл на поле 64 минуты.
«Валенсия» набрала 16 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Примеры. Столько же очков у «Эльче», находящегося в зоне вылета. «Кадис», набрав 20 очков, переместился на 10-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Валенсия» сыграет в гостях с «Вальядолидом», а «Кадис» будет принимать «Алавес».
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