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«Валенсия» с Черышевым в составе не сумела обыграть «Кадис»

«Валенсия» с Черышевым в составе не сумела обыграть «Кадис»
Футбол / Испания 0

В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 17-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле принимала «Кадис». Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 58-й минуте Энтони Лосано вывел гостей вперёд. Но на 79-й минуте Макси Лопес помог «Валенсии» уйти от поражения.

В стартовом составе «летучих мышей» на этот матч вышел российский полузащитник Денис Черышев. Россиянин провёл на поле 64 минуты.

«Валенсия» набрала 16 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Примеры. Столько же очков у «Эльче», находящегося в зоне вылета. «Кадис», набрав 20 очков, переместился на 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Валенсия» сыграет в гостях с «Вальядолидом», а «Кадис» будет принимать «Алавес».

Испания - Примера. 17-й тур
04 января 2021, понедельник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Лосано – 58'   1:1 Гомес – 79'
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