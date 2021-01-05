Поражение «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном». Видеообзор

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на второй минуте забил Дэнни Ингс.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

Мерсисайдцы продлили безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей. «Святые» провели третий матч подряд в чемпионате Англии на ноль.

«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 33 очка и, несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) — поднялся на 6-е место.

В следующем туре «Саутгемптон» сыграет с «Лестером», а «Ливерпуль» встрется с «Манчестер Юнайтед».