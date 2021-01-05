Спортивный директор «Тамбова» может стать генеральным директором «Кубани»

44-летний спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков по окончании сезона может стать генеральным директором «Кубани». В краснодарский клуб также может отправиться ряд игроков нынешнего «Тамбова». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В данной ситуации будут востребованы менеджерские качества Худякова, который имеет серьёзный и позитивный опыт по выводу клуба из ПФЛ в РПЛ. Именно такова стратегическая цель «Кубани» на ближайшие несколько лет. Важное отличие от «Тамбова» состоит в том, что уже сейчас краснодарский клуб располагает необходимой инфраструктурой и стадионом», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно, что сумма долгов «Тамбова» увеличилась.