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Канада встретится с США в финале МЧМ-2021, Роналду обошёл Пеле по голам. Главное к утру

Итоги полуфинальной стадии МЧМ-2021, Роналду вслед за Месси обошёл Пеле в важном статистическом показателе, а главному тренеру «Барселоны» потребовался нападающий – главное к утру в подборке «Чемпионата».



1. Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021.



2. Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2021, обыграв Финляндию в яркой концовке игры.



3. Криштиану Роналду обошёл Пеле по количеству голов и теперь в одном мяче от абсолютного рекорда.



4. Рональд Куман: «Барселоне» нужен нападающий, чтобы забивать больше голов.



5. Андрей Шевченко может возглавить «Челси».



6. «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей.

7. Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году.