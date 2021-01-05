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Канада встретится с США в финале МЧМ-2021, Роналду обошёл Пеле по голам. Главное к утру

Канада встретится с США в финале МЧМ-2021, Роналду обошёл Пеле по голам. Главное к утру
Футбол / Италия 0
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Итоги полуфинальной стадии МЧМ-2021, Роналду вслед за Месси обошёл Пеле в важном статистическом показателе, а главному тренеру «Барселоны» потребовался нападающий – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021.

2. Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2021, обыграв Финляндию в яркой концовке игры.

3. Криштиану Роналду обошёл Пеле по количеству голов и теперь в одном мяче от абсолютного рекорда.

4. Рональд Куман: «Барселоне» нужен нападающий, чтобы забивать больше голов.

5. Андрей Шевченко может возглавить «Челси».

6. «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей.

7. Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году.

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