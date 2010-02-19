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Амаури: мне это было нужно!

Амаури: мне это было нужно!
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Бразильский нападающий туринского «Ювентуса» Амаури был очень рад после матча с амстердамским «Аяксом», так как ему дважды удалось распечатать ворота соперника, сообщает итальянский интернет-ресурс Football-italia.net.

«Я действительно счастлив, так как эти голы мне были очень нужны. Благодарю Бога за это. Теперь надеюсь продолжить в том же духе, так как для меня это очень важно. Моя удачная игра совпала с улучшением игры всей команды», — заявил Амаури.

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