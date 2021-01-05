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«Саутгемптон» установил рекорд АПЛ, победив «Ливерпуль»

«Саутгемптон» установил рекорд АПЛ, победив «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

«Саутгемптон» одержал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счётом 1:0.

Как сообщает Opta, «святые» установили рекорд. Подопечные Ральфа Хазенхюттля стали первой командой, которой удалось переиграть всех действующих победителей Премьер-лиги на следующий сезон после их триумфа.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» спустя 30 лет и впервые в эпоху Премьер-лиги стал чемпионом Англии.

«Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, однако может опуститься на второе место по итогам тура. «Саутгемптон» (29) располагается на шестой строчке.

Видеообзор матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль»:

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