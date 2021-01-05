Наставник «Лиона» уверен, что Мемфис Депай не покинет клуб зимой

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о возможных трансферах на выход, затронув и потенциальный уход нападающего Мемфиса Депая.

«Мы спокойно подходим к зимнему трансферному окну. Мы все в клубе на одной волне. Все хотят сохранить рабочую силу. Тем, кто действительно не входит в состав, например Камило или Озкачару, хорошо бы получить время в другом клубе. В остальном мы нацелены сохранить этот состав, потому что мы хорошо работаем. Что касается Мемфиса, я не думаю, что мы его потеряем. Я совершенно спокоен на этот счёт. Есть действующие контракты, поэтому особых опасений нет", — цитирует Гарсию foot01.com.

Неоднократно сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону». Футболиста, по данным СМИ, в команде хочет видеть главный тренер Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом Мемфис давал понять, что заинтересован в переходе в каталонский клуб. В услугах нападающего заинтересован и «Ювентус».



В сезоне-2020/2021 чемпионата Франции Депай в 17 матчах за «Лион» забил 8 мячей. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. Сообщалось, что «Лион» может продать игрока за € 5 млн.