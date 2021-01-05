«Ювентус» следит за ситуацией с Алехандро Гомесом. Клуб уже сделал запрос в «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес, который с большой вероятностью покинет команду в зимнее трансферное окно, может остаться в Италии.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на аргентинца претендует «Ювентус». В настоящее время «бьянконери» следят за ситуацией и уже запросили информацию у клуба из Бергамо. Вероятность трансфера повысится, если «старой синьоре» удастся расстаться с нападающим Федерико Бернардески, которым интересуется берлинская «Герта».
Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с главным тренером «Аталанты» Жаном-Пьеро Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел.
Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересованы «Интер» и «Пари Сен-Жермен». По последней информации СМИ, «нерадзурри» уже согласовали условия контракта с игроком.
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