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«Ювентус» следит за ситуацией с Алехандро Гомесом. Клуб уже сделал запрос в «Аталанту»

«Ювентус» следит за ситуацией с Алехандро Гомесом. Клуб уже сделал запрос в «Аталанту»
Футбол / Италия 0
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Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес, который с большой вероятностью покинет команду в зимнее трансферное окно, может остаться в Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на аргентинца претендует «Ювентус». В настоящее время «бьянконери» следят за ситуацией и уже запросили информацию у клуба из Бергамо. Вероятность трансфера повысится, если «старой синьоре» удастся расстаться с нападающим Федерико Бернардески, которым интересуется берлинская «Герта».

Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с главным тренером «Аталанты» Жаном-Пьеро Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел.

Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересованы «Интер» и «Пари Сен-Жермен». По последней информации СМИ, «нерадзурри» уже согласовали условия контракта с игроком.

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