Рамос сказал «Реалу», что хочет перейти в «ПСЖ». Парижане также планируют подписать Месси

Ситуация с контрактом защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса становится всё более напряжённой. Как сообщает Chiringuito de Jugones, футболист сказал президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что «Пари Сен-Жермен» пообещал ему сделать сильную команду и пригласить помимо него нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В сообщении также говорится, что Рамос отклонил предложение нового контракта. Защитник хочет перейти в «ПСЖ» из-за важного проекта, который они строят с новым тренером Маурисио Почеттино, а также из-за привлекательных финансовых условий. Флорентино Перес заявил, что не станет настаивать и позволит испанцу покинуть «Реал».



«Королевский клуб» проинформировал Рамоса, что не предложит ему более € 12 млн. Это та же зарплата, которую он имеет сейчас. Это предложение не нравится Серхио, он предпочитает следующим летом поехать в «ПСЖ» в качестве свободного агента.