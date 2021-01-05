«Реал» зимой может расстаться с Иско и ещё двумя игроками

Мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно может расстаться с тремя игроками, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «сливочных» могут покинуть полузащитник Иско, а также защитник Альваро Одриосола и нападающий Лука Йович.

Иско — единственный, кто уже дал понять «Реалу», что хочет покинуть команду в поисках игрового времени. Испанец планирует войти в состав сборной на чемпионате Европы, поэтому ему нужно стабильно выходить на поле. Иско интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Наполи», но игрок планирует отправиться в «Севилью» к Хулену Лопетеги. Проблема в том, что «Реал» требует минимум € 50 млн.

Одриосола, в свою очередь, год назад уходил в аренду в мюнхенскую «Баварию», и теперь повторяется тот же сценарий. Зинедин Зидан предпочитает задействовать на правом фланге Начо или Лукаса Васкеса. Йович проиграл конкуренцию Мариано. Серб может вернуться в «Айнтрахт», но его цена в € 5 млн — большая проблема. Им также интересуются клубы из Англии и Италии.