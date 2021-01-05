«Реал» зимой может расстаться с Иско и ещё двумя игроками

Мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно может расстаться с тремя игроками, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «сливочных» могут покинуть полузащитник Иско, а также защитник Альваро Одриосола и нападающий Лука Йович.
Иско — единственный, кто уже дал понять «Реалу», что хочет покинуть команду в поисках игрового времени. Испанец планирует войти в состав сборной на чемпионате Европы, поэтому ему нужно стабильно выходить на поле. Иско интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Наполи», но игрок планирует отправиться в «Севилью» к Хулену Лопетеги. Проблема в том, что «Реал» требует минимум € 50 млн.
Одриосола, в свою очередь, год назад уходил в аренду в мюнхенскую «Баварию», и теперь повторяется тот же сценарий. Зинедин Зидан предпочитает задействовать на правом фланге Начо или Лукаса Васкеса. Йович проиграл конкуренцию Мариано. Серб может вернуться в «Айнтрахт», но его цена в € 5 млн — большая проблема. Им также интересуются клубы из Англии и Италии.
- 5 января 2021
-
11:21
-
11:19
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:24
-
10:13
-
10:03
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:28
-
09:02
-
04:01
-
02:09
-
01:57
-
01:38
-
01:00
-
00:54
-
00:31
-
00:20
-
00:20
-
00:00
- 4 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:15
-
22:56
-
22:41
-
22:29