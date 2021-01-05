Джейми Каррагер: не представляю, как «Ливерпуль» станет чемпионом без нового защитника
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что клубу необходимо усилить оборону в зимнее трансферное окно.
«Я не представляю, как «Ливерпуль» станет чемпионом без нового защитника. Будет очень трудно сделать это, не купив никого в январе. Тот факт, что они поставили Джордана Хендерсона вместе с другим полузащитником в центр обороны, не поможет парням на скамейке и их уверенности. Хендерсон не центральный защитник. Он хорошо сыграл, но это не его позиция», — цитирует Каррагера BBC со ссылкой на Sky Sports.
«Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, однако может опуститься на второе место по итогам тура.
Видеообзор матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль»:
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