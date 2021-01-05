У Александер-Арнольда 38 потерь мяча в игре с «Саутгемптоном». Это антирекорд сезона в АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд неудачно выступил в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).
Как сообщает Daily Mail, 22-летний футболист за проведённое на поле время потерял мяч 38 раз, что является антирекордом чемпионата Англии в нынешнем сезоне. На 77-й минуте Трент был заменён.
Отмечается, что абсолютный антирекорд Премьер-лиги по этому показателю также принадлежит Александер-Арнольду. В прошлом сезоне он совершил 49 потерь в матче с «Лестер Сити», однако тогда это не помешало мерсисайдцам победить.
«Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, однако может опуститься на второе место по итогам тура.
Видеообзор матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль»:
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