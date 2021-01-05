Пирло хочет видеть в «Ювентусе» 37-летнего Квальяреллу

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло по-прежнему хочет усилить линию атаки в зимнее трансферное окно.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, очередным футболистом, которого наставник «бьянконери» хочет видеть в команде, стал нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. Туринцы уже связались с клубом из Генуи, однако по-прежнему не уверены в целесообразности такого подписания. Контракт 37-летнего форварда истекает летом, но он всё ещё может решить остаться в команде и продлить соглашение.



Квальярелла уже выступал за «Ювентус» с 2010 по 2014 год, а цвета «Сампдории» защищает с 2016 года. В нынешнем сезоне Фабио провёл 14 матчей в итальянской Серии А и забил 7 голов (1 – с пенальти).



Ранее сообщалось, что «Ювентус» вместе с «Интером» претендуют на бывшего нападающего сборной Италии Грациано Пелле.

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