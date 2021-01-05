Источник: Рики Пуч продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в стане сине-гранатовых.
По информации испанских СМИ, «Барса» не планирует делать никаких официальных заявлений по этому поводу. Отмечается, что сумма отступных за 21-летнего футболиста составляет € 100 млн. Рики останется в команде и не уйдёт в аренду зимой.
В декабре 2020 года Пуч заявил о желании уйти в аренду в нынешнее трансферное окно. Интерес к нему проявлял «Бетис». Сообщалось, что у игрока возник конфликт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Голландский специалист обвинил футболиста в том, что тот сливает информацию журналистам, причём сделал это при других игроках команды. Известно также, что итальянский «Милан» хотел взять Пуча в аренду.
- 5 января 2021
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