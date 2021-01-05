«Аякс» и «Вулверхэмптон» связались с представителями Кристиана Эриксена

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может перейти в «Аякс» или «Вулверхэмптон». Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, клубы связались с представителями датчанина, однако конкретные детали пока не обговариваются.

Ожидается, что Эриксен покинет «нерадзурри» всего через год после пребывания в Италии. Миланцы всё ещё ждут предложения со стороны бывшего клуба хавбека «Тоттенхэм Хотспур». Эриксен провёл в «Аяксе» четыре года, перейдя в молодёжную команду из «Оденсе» в январе 2009 года, затем он подписал контракт со «шпорами» в августе 2013 года.

В нынешнем сезоне Эриксен провёл за «Интер» 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.