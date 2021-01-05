Найнгголан: Конте повесил на меня ответственность, выпустив на 8 минут. Что я мог сделать?

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, перешедший в «Кальяри» на правах аренды, высказался об отношениях с главным тренером миланской команды Антонио Конте.



«Конте – отличный тренер. Но мне было очень обидно, когда он выпустил меня на восемь минут, а потом повесил на меня ответственность за результат. Что я мог сделать за восемь минут? Но тогда я не стал вступать в конфликт. Я даже не делаю этого сейчас», — приводит слова Найнгголана Corriere dello Sport.



Контракт Найнгголана с «Интером» истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне 32-летнией бельгиец принял участие в четырёх встречах Серии А и результативными действиями не отметился. Во всех этих матчах Раджа выходил на поле на замену.



«Интер», набрав 36 очков в 15 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (14) — 15-й.

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