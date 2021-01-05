«Зенит» готов перебить предложение «Порту» по форварду «Гремио» Пепе

Нападающий «Гремио» Пепе, который близок к подписанию контракта с «Порту», может быть перехвачен «Зенитом». Как сообщает UOL, петербургский клуб готов перебить предложение португальцев.

По информации источника, «Порту» готов заплатить за форварда от € 15 до 18 млн, а также включить в соглашение пункт о 15% прав на футболиста от последующей продажи. Однако «Зенит» сообщил, что может заплатить «Гремио» больше. Российский клуб также может оставить Пепе в Бразилии до июля, в таком случае стоимость будет ниже. Отмечается, что чемпионат России — последний в списке приоритетов футболиста. 23-летним нападающим также интересуется «Севилья». У испанцев, как и португальцев, есть преимущество, так как они выглядят предпочтительнее для старта карьеры в Европе.

В сезоне-2020/2021 нападающий в 21 матче чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.