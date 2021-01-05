Экс-игрок «Днепра» рассказал о сорвавшемся трансфере в «Спартак»

Бывший игрок «Днепра», «Кайрата» и сборной СССР Эдуард Сон рассказал о сорвавшемся переходе в московский «Спартак».

«Бесковский «Спартак» мне очень нравился. Мой стиль. В спартаковский футбол, как я его понимаю, лет 10 назад играла «Барселона» Гвардиолы: умненький, тонкий, через пас. Не знаю, где меня «Спартак» подметил, но приглашение пришло через кайратовского сапожника дядю Мишу. К нему подъехал Сергей Рожков, чья игровая карьера расписана поровну между «Спартаком» и «Кайратом». Он тогда у Бескова был в штабе. «Нам, — говорит, — Сон понравился. Можешь с ним пообщаться, дядь Миш?»

Дядя Миша всё как надо преподнёс. Я, конечно, обрадовался, дал добро. Первым делом — в деканат института физкультуры. Декан, чтобы вы понимали, фанат «Спартака». «Можно перевестись на заочный? Уезжаю, зовёт серьёзный клуб». — «Какой именно?» — «Пока секрет, не могу рассказать». — «Тогда приказ не подпишу, даже не мечтай».

Пришлось на первом же допросе расколоться. Декан на позитиве: «В «Спартак»? Да ладно! Подписываю!» Я к дяде Мише: всё нормально, с учёбой разобрался, надо двигать вопрос дальше. Может, он бы и двинулся, но вмешались особые обстоятельства, как я потом узнал. Константин Иванович тогда Шмарова присмотрел в Воронеже. Шмар, с которым мы и конкурировали, и хорошо дружили в юношеской сборной Союза, у Бескова высоко котировался, неплохо начал. Но в конце сезона-1984 его забрили: уехал служить в Хабаровск, в СКА.

Рожков к Бескову: «Предлагаем Сона из Алма-Аты выдернуть, он согласен». Бесков: «Армия есть? Нет? Вопрос закрыт, мне второй Шмаров не нужен». На этом переговоры закончились. Мы-то с дядей Мишей думали, что предложение изначально идёт от Бескова, но у сказки нарисовался другой финал. Думаю, он вообще был не в курсе и моим вопросом просто не занимался. Жестокое разочарование, честно говоря. Но логику Бескова и шкуру Шмарова я вскоре примерил на себя: армия действительно догнала", — цитирует Сона сайт «Матч ТВ».