Себальос: я разговаривал с Рамосом, он хочет завершить карьеру в «Реале»
Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос, выступающий за «канониров» на правах аренды из «Реала», выразил мнение о трансферной саге с защитником и капитаном мадридцев Серхио Рамосом, а также сказал, что хочет носить футболку «сливочных».
«Сегодня я разговаривал с Серхио. Цель Рамоса — завершить карьеру в Мадриде. Если бы я мог поспорить, я бы сказал, что Рамос останется в «Реале». Приход в команду Зидана? Прибытие такого тренера пошло всем на пользу. Он на меня не рассчитывал? У каждого специалиста свои предпочтения в игроках.
Я подписал долгосрочный контракт со «сливочными». У меня осталось ещё два с половиной года. Сейчас моя цель — добиться успеха в «Арсенале». А вообще я хочу носить футболку «Реала», — цитирует Себальоса Mundo Deportivo.
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