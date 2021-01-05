Фёдор Кудряшов: задача-минимум сборной России на чемпионате Европы — дойти до полуфинала

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.



«Цель на чемпионат Европы — выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведём больше времени вместе. У нас будет больше времени, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сборной сделает всё возможное, а уже нашей задачей будет просто выполнять то, что будет намечено. Если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум, о которой я говорил, – дойти до полуфинала», — сказал Кудряшов в видео на сайте «Российской газеты».



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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