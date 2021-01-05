«Ювентус» готов отпустить Бернардески и Рабьо в случае конкретных предложений

Полузащитники «Ювентуса» Федерико Бернардески и Адриен Рабьо могут покинуть клуб уже в ближайшее время. Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы отпустят футболистов при наличии конкретных предложений.

С большой долей вероятности «старую синьору» покинет и хавбек Сами Хедира, который давно работает над трансфером в другую команду. 33-летний футболист ведёт переговоры с «Эвертоном». Главным тренером ливерпульской команды является Карло Анчелотти, под руководством которого Сами выступал за мадридский «Реал».

«Ювентус» по итогам 14 туров итальянской Серии А набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Милана» составляет 10 очков.