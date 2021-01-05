Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Оливье Жиру решил остаться в «Челси» до лета

Оливье Жиру решил остаться в «Челси» до лета
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру, вероятно, не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», к агенту футболиста Майклу Мануэлло обращались туринский «Ювентус» и миланский «Интер», однако 34-летний форвард отказался от потенциального перехода. Оливье решил остаться в «Челси» до конца нынешнего сезона.

Жиру выступает за «Челси» с 2018 года, а до этого защищал цвета «Арсенала», «Монпелье» и других команд во Франции. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и забил 3 гола.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что был бы не против иметь в своём составе Жиру.

Видео гола Жиру в ворота «Астон Виллы»:

Жиру: у меня в планах — побить рекорд Тьерри Анри
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021