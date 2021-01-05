Оливье Жиру решил остаться в «Челси» до лета
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру, вероятно, не покинет команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», к агенту футболиста Майклу Мануэлло обращались туринский «Ювентус» и миланский «Интер», однако 34-летний форвард отказался от потенциального перехода. Оливье решил остаться в «Челси» до конца нынешнего сезона.
Жиру выступает за «Челси» с 2018 года, а до этого защищал цвета «Арсенала», «Монпелье» и других команд во Франции. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и забил 3 гола.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что был бы не против иметь в своём составе Жиру.
Видео гола Жиру в ворота «Астон Виллы»:
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