Тульский «Арсенал» объявил о досрочном прекращении аренды хавбека Кадири

Ганский полузащитник тульского «Арсенала» Абдул Кадири досрочно возвращается из аренды в киевское «Динамо», сообщает официальный сайт российского клуба.

«Кадири обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его из «Арсенала» по семейным обстоятельствам. Мы благодарим Абдула за профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что в сезоне-2020/2021 Кадири провёл 13 матчей и забил два гола», — говорится в сообщении пресс-службы туляков.

Кадири выступал за «Арсенал» в сезоне-2018/2019. Тогда российский клуб арендовал хавбека у венской «Аустрии». За «канониров» провёл 27 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Кадири перешёл в киевское «Динамо» в июле 2019 года. В прошлом сезоне принял участие в 15 матчах украинской Премьер-лиги, не отметился результативными действиями и получил четыре жёлтые карточки.