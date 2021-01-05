Дракслер не включил Неймара и Мбаппе в команду мечты «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер составил команду мечты из футболистов, игравших за парижский клуб, сообщает Sport Bild.
В состав не попали звёздные одноклубники немца – нападающие Неймар и Килиан Мбаппе. В команде оказались футболисты, с которыми Юлиан играл за «ПСЖ», но ни один из них не защищает цвета клуба в настоящее время. При этом место в обороне занял новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино, игравший за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год.
Команда мечты Дракслера: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Тьяго Силва, Маурисио Почеттино, Максвелл, Блез Матюиди, Нене, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани.
Дракслер выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 9 матчей во французской Лиге 1 и забил 2 гола.
- 5 января 2021
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