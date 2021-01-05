«Барселона» выбыла из борьбы за Давида Алабу

Защитник «Баварии» Давид Алаба, чей контракт истекает летом, вероятно, не перейдёт в «Барселону».



Как сообщает Marca, сине-гранатовые наряду с другими европейскими топ-клубами были заинтересованы в подписании 28-летнего футболиста, однако после переговоров с агентом игрока Пини Захави выбыли из борьбы. Каталонцы не смогли позволить себе предложение, которое устроило бы Давида и его представителей.



Ранее стало известно, что из борьбы за Алабу выбыл «Манчестер Юнайтед».



Напомним, главным претендентом на Алабу считается мадридский «Реал», однако, по последней информации СМИ, сделка находится на грани срыва.



Давид защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.

Алаба требует у «Реала» зарплату больше, чем у Рамоса. Сделка на грани срыва