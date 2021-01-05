Оливье Жиру: иногда меня недооценивают, но самое главное — забитые голы

Нападающий «Челси» Оливье Жиру выразил мнение, что для форварда главный показатель — забитые голы и, несмотря на недооценку, он доволен тем, как всё складывается в клубе и сборной.

«Неважно, кто вы, не уважают всех. Нет такого игрока, которого бы все хвалили. Это футбол, часть игры. Иногда люди хотят, чтобы играли другие. Я понимаю это, меня всё устраивает. Может быть, иногда меня недооценивают, но самое главное — забитые голы. Для нападающего это самое важное. Я эффективен для «Челси» и сборной Франции плюс заставляю свою семью гордиться, остальное меня не особо волнует.

Лэмпард? Приятно иметь молодого тренера. Он всё ещё учится, но уже обладает многими качествами, необходимыми для управления командой. У него есть хорошие идеи. Всегда приятно иметь специалиста, который был статусным игроком, который много выигрывал. Он может помочь тебе стать лучше», — цитирует Жиру Goal.