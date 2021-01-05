Хуммельс — о критике Фавра: огласка была последней пулей. Я не сказал всего, что накипело

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс рассказал, почему публично критиковал бывшего главного тренера команды Люсьена Фавра.
«Я надеялся, что ситуация улучшится. Я не сказал всего, что накипело, но постарался разумно всё сформулировать. Внутри коллектива мы много раз говорили об этом. И в команде, и с тренерским штабом. На мой взгляд, обнародование этой информации было последней пулей. В моей карьере бывали моменты, когда это помогало. Мои высказывания касались не тренера или его ухода, а нашей команды. Я уверен, что заявления, сделанные мной или Марко, повлияли на принятие решений в нашем клубе», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.
Напомним, 14 декабря «Боруссия» Д объявила об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.
- 5 января 2021
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