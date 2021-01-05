«Барселона» приехала на матч с «Уэской» на автобусе и сэкономила € 30 тыс.
«Барселона» приехала на матч 17-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 с «Уэской» на автобусе, сообщает Onze на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, это было сделано, так как время пути из Барселоны в Уэску на самолёте и автобусе примерно одинаковое. Расстояние между городами составляет 229 км. К тому же каталонскому клубу удалось сэкономить более € 30 тыс., что важно с учётом нынешнего финансового положения «Барселоны».
Напомним, «Барселона» обыграла «Уэску» со счётом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Нападающий Лионель Месси без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда нидерландский футболист расстрелял ворота с нескольких метров.
«Барселона» обыграла «Уэску» в 500-м матче Месси в Примере
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:23
-
17:11
-
16:55
-
16:50
-
16:39
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:19
-
15:17
-
15:03
-
15:02
-
14:42
-
14:34
-
14:23
-
13:54
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:28
-
13:19
-
13:04
-
13:03
-
12:37
-
12:26
-
12:19
-
12:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам