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«Барселона» приехала на матч с «Уэской» на автобусе и сэкономила € 30 тыс.

«Барселона» приехала на матч с «Уэской» на автобусе и сэкономила € 30 тыс.
Футбол / Испания 0

«Барселона» приехала на матч 17-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 с «Уэской» на автобусе, сообщает Onze на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, это было сделано, так как время пути из Барселоны в Уэску на самолёте и автобусе примерно одинаковое. Расстояние между городами составляет 229 км. К тому же каталонскому клубу удалось сэкономить более € 30 тыс., что важно с учётом нынешнего финансового положения «Барселоны».

Напомним, «Барселона» обыграла «Уэску» со счётом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Нападающий Лионель Месси без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда нидерландский футболист расстрелял ворота с нескольких метров.

«Барселона» обыграла «Уэску» в 500-м матче Месси в Примере
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