Пиоли: меня завалили вопросами об Ибрагимовиче, но с «Ювентусом» он не сыграет

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что форвард команды Златан Ибрагимович не сможет принять участие в матче 16-го тура Серии А с «Ювентусом». Встреча команд состоится завтра, 6 января. Ранее 39-летний форвард, восстанавливающийся после травмы, опубликовал видео с тренировок. Появление видео заставило фанатов «Милана» надеяться, что лучший бомбардир команды сможет сыграть в матче с «Ювентусом».

«Ибра не выйдет на поле завтра, мы намереваемся использовать Леау. Я говорил с Ибрагимовичем. После опубликованного им видео меня завалили вопросами! Но он не сыграет.

У Рафы есть отличные характеристики, которые очень важны для команды. Нам важно правильно их использовать. Настало время для его прогресса. Ему нужно прибавлять. Что касается полузащитников, то матч пропустят Беннасер и Тонали», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.