Срна — о Донбассе: я прошёл уже через одну войну, это вторая. Жалко людей и страну

Бывший защитник «Шахтёра» и директор клуба по футболу Дарио Срна высказался о войне на Донбассе.
«Это тяжело. Это надо принять, и с этим надо жить и пережить. Я не мог поверить, что мы больше не вернёмся на «Донбасс Арену». Нам даже не разрешили там провести последний матч в чемпионате. Выгнали из Донецка, даже не разрешили провести последний матч дома. Я собрал один чемодан и поехал. Думал, вернусь через пару месяцев, а прошло уже шесть лет, и до сих пор не вернулся назад. Но это всё жизнь.
Надо говорить о том, от чего тебе будет легче. Жалко людей, страну, войну. Я прошёл уже через одну войну, это вторая. Верю до сих пор, что всё будет хорошо. Но когда – никто ничего не знает. Мы все ждём дня, когда проснёмся и кто-то скажет: «Всё, возвращайтесь назад». Даже не представляю, какие эмоции будут. Но этого надо дождаться.
Мы даже не искали квартиру, потому что завтра всё закончится. Проходит три месяца, ничего не заканчивается, у меня дома нет, я живу в гостинице. Было сложно, но у меня есть сильная жена, которая держит семью под контролем. Я продолжил заниматься футболом, а она искала школу, садик для детей», — сказал Срна в интервью на YouTube-канале «Шахтёра».
- 5 января 2021
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