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Стефано Пиоли: матч с «Ювентусом» не будет решающим в сезоне для «Милана»

Стефано Пиоли: матч с «Ювентусом» не будет решающим в сезоне для «Милана»
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 16-го тура Серии А с «Ювентусом». Встреча команд состоится завтра, 6 января. «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Ювентус», являющийся действующим чемпионом Италии, находится на пятом месте, набрав 27 очков. При этом туринцы провели на один матч меньше.

«Это важный матч, учитывая историю двух клубов. Но мы говорим лишь о 16-м матче сезона, который представляет собой целый марафон. Конечно, эта игра не будет решающей в сезоне для «Милана».

«Ювентус» прибавляет. Мы говорим о хорошей команде с великолепными игроками. Но я бы не стал говорить, что поражение завтра лишает «Юве» шансов на титул. Впереди ещё очень много матчей, поэтому «Ювентус» может вернуться», — цитирует Пиоли итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

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