Почеттино не исключил возможность перехода Месси в «ПСЖ»

Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино оценил вероятность перехода нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.



«Санта-Клаус уже проделал огромную работу и дал мне возможность вернуться в „ПСЖ“. Я воспользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить Насера и Леонардо. Мы знаем, какие требования предъявляет этот клуб и какие цели ставит. Но мы отложим эти слухи на потом.



Что касается Неймара, он понимает, что я возглавил команду лишь пару дней назад и сейчас сосредоточен на адаптации и знакомстве с коллективом. Желание Неймара вновь играть с Месси? Я понимаю, почему вы задаёте этот вопрос сейчас. Но у нас будет время для разговоров на эту тему», — приводит слова Почеттино Marca.

Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Эриксена в «ПСЖ»