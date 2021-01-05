Гвардиола: у «Манчестер Сити» не так много игроков на матч с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что ему придётся непросто в плане выбора состава на матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед», который пройдёт завтра, 6 января. По словам Гвардиолы, целая группа игроков основного состава отсутствует из-за заражения коронавирусом.
«У нас не так много игроков. Ничего страшного, когда надо провести один или два матча, но всё становится хуже, когда сталкиваешься с такой ситуации на дистанции. Намного тяжелее долго удачно играть, когда в наличии лишь 14-15 игроков.
Но, как и все в мире, мы должны адаптироваться, насколько это возможно. Альтернатив у нас просто нет. Важно, что ребята, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку. Постараемся сделать так, чтобы другие не заразились», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
- 5 января 2021
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