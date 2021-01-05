Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: у «Манчестер Сити» не так много игроков на матч с «Манчестер Юнайтед»

Гвардиола: у «Манчестер Сити» не так много игроков на матч с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что ему придётся непросто в плане выбора состава на матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед», который пройдёт завтра, 6 января. По словам Гвардиолы, целая группа игроков основного состава отсутствует из-за заражения коронавирусом.

«У нас не так много игроков. Ничего страшного, когда надо провести один или два матча, но всё становится хуже, когда сталкиваешься с такой ситуации на дистанции. Намного тяжелее долго удачно играть, когда в наличии лишь 14-15 игроков.

Но, как и все в мире, мы должны адаптироваться, насколько это возможно. Альтернатив у нас просто нет. Важно, что ребята, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку. Постараемся сделать так, чтобы другие не заразились», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Сульшер: для нынешнего «Манчестер Юнайтед» победа в Кубке — очень большой шаг
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021