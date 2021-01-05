«Ростов» проведёт два тренировочных сбора в Испании

«Ростов» на официальном сайте объявил дату и место проведения зимних сборов.



Футболисты ростовской команды выйдут из отпуска 13 января, после чего пройдут медицинский осмотр. Затем команда отправится на тренировочные сборы. Два сбора «Ростова» пройдут в Марбелье (Испания) с 14 января по 18 февраля. На сборах ростовчане проведут несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет сообщена дополнительно.



Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».

«Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).