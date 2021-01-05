Роналдиньо заработал более € 700 тыс. после выхода из тюрьмы

Бывший форвард «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо после выхода из парагвайской тюрьмы, куда он попал из-за использования поддельных документов, взялся за ум. Как утверждает El Pais, после выхода из тюрьмы бразилец заработал уже более € 700 тыс.

Ранее утверждалось, что Роналдиньо фактически стал банкротом. Он был на грани банкротства, с трудом собрав деньги для выплаты штрафа.

По данным источника, Роналдиньо принял участие в нескольких рекламных проектах и заключил спонсорские сделки. Кроме того, он активно развивает музыкальный бизнес. Так, в Белу-Оризонти у него работает собственная музыкальная студия.

Помимо этого, бразилец наладил выпуск вина и джина под собственным брендом. Все эти проекты и принесли ему указанную прибыль.