Роналдиньо заработал более € 700 тыс. после выхода из тюрьмы

Бывший форвард «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо после выхода из парагвайской тюрьмы, куда он попал из-за использования поддельных документов, взялся за ум. Как утверждает El Pais, после выхода из тюрьмы бразилец заработал уже более € 700 тыс.
Ранее утверждалось, что Роналдиньо фактически стал банкротом. Он был на грани банкротства, с трудом собрав деньги для выплаты штрафа.
По данным источника, Роналдиньо принял участие в нескольких рекламных проектах и заключил спонсорские сделки. Кроме того, он активно развивает музыкальный бизнес. Так, в Белу-Оризонти у него работает собственная музыкальная студия.
Помимо этого, бразилец наладил выпуск вина и джина под собственным брендом. Все эти проекты и принесли ему указанную прибыль.
- 5 января 2021
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