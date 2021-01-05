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Юрген Клопп избежит наказания за критику судей после матча с «Саутгемптоном»

Юрген Клопп избежит наказания за критику судей после матча с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за критику работы судей в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1), сообщает ESPN.

Напомним, после встречи немецкий специалист отметил, что в двух эпизодах «Ливерпуль» могу получить право исполнить два пенальти, и обратил внимание на количество пробитых пенальти у «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» спустя 30 лет и впервые в эпоху Премьер-лиги стал чемпионом Англии.

«Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 6-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (32).

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

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