Юрген Клопп избежит наказания за критику судей после матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за критику работы судей в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1), сообщает ESPN.



Напомним, после встречи немецкий специалист отметил, что в двух эпизодах «Ливерпуль» могу получить право исполнить два пенальти, и обратил внимание на количество пробитых пенальти у «Манчестер Юнайтед».



Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» спустя 30 лет и впервые в эпоху Премьер-лиги стал чемпионом Англии.



«Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 6-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (32).

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»