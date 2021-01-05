Юрген Клопп избежит наказания за критику судей после матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за критику работы судей в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1), сообщает ESPN.
Напомним, после встречи немецкий специалист отметил, что в двух эпизодах «Ливерпуль» могу получить право исполнить два пенальти, и обратил внимание на количество пробитых пенальти у «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» спустя 30 лет и впервые в эпоху Премьер-лиги стал чемпионом Англии.
«Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 6-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (32).
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
- 5 января 2021
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