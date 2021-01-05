Источник: полузащитник норвежского «Викинга» перейдёт в «Урал»
Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает VG. По данным источника, футболист уже практически договорился о контракте с российским клубом. Он перейдёт в «Урал» на правах свободного агента.
Ранее у игрока истёк контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал продлевать соглашение.
В прошлом сезоне 25-летний Ибрахимай забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии.
Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провёл один матч.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.
«Урал», набрав 21 очко, завершил первую часть сезона на 12-м месте. Турнир возобновится в конце февраля.
«Урал» объявил программу подготовки к возобновлению сезона-2020/2021
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