Источник: полузащитник норвежского «Викинга» перейдёт в «Урал»

Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает VG. По данным источника, футболист уже практически договорился о контракте с российским клубом. Он перейдёт в «Урал» на правах свободного агента.

Ранее у игрока истёк контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал продлевать соглашение.

В прошлом сезоне 25-летний Ибрахимай забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии.

Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провёл один матч.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.

«Урал», набрав 21 очко, завершил первую часть сезона на 12-м месте. Турнир возобновится в конце февраля.