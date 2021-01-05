«Сельта» разгромно проиграла «Ивисе» и вылетела из Кубка Испании
В матче 2-го раунда Кубка Испании «Ивиса» принимала «Сельту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Голы за «Ивису» забили Хави Перес, Анхель Родадо, Ману Молина, успешно реализовавший пенальти, и Серхио Кастель, оформивший дубль. За «Сельту» забили Санти Мина и Джордан Холсгров. На 90-й минуте встречи Мина не сумел реализовать 11-метровый удар.
В другом матче раунда «Кордова» принимала «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой хоязев со счётом 1:0.
Таким образом, «Сельта» и «Хетафе» завершили своё выступление в Кубке Испании, а «Ивиса» и «Кордова» вышли в следующую стадию турнира.
Кубок Испании. 2-й раунд
05 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Ивиса
Ивиса
Окончен
5 : 2
Сельта
Виго
1:0 Кастель – 12' 2:0 Кастель – 27' 3:0 Перес – 28' 4:0 Молина – 61' (пен) 4:1 Мина – 78' 4:2 Холсгров – 87' 5:2 Родадо – 90+3'
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