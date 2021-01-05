«Сельта» разгромно проиграла «Ивисе» и вылетела из Кубка Испании

В матче 2-го раунда Кубка Испании «Ивиса» принимала «Сельту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



Голы за «Ивису» забили Хави Перес, Анхель Родадо, Ману Молина, успешно реализовавший пенальти, и Серхио Кастель, оформивший дубль. За «Сельту» забили Санти Мина и Джордан Холсгров. На 90-й минуте встречи Мина не сумел реализовать 11-метровый удар.



В другом матче раунда «Кордова» принимала «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой хоязев со счётом 1:0.



Таким образом, «Сельта» и «Хетафе» завершили своё выступление в Кубке Испании, а «Ивиса» и «Кордова» вышли в следующую стадию турнира.