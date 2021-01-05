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«Сельта» разгромно проиграла «Ивисе» и вылетела из Кубка Испании

«Сельта» разгромно проиграла «Ивисе» и вылетела из Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 2-го раунда Кубка Испании «Ивиса» принимала «Сельту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голы за «Ивису» забили Хави Перес, Анхель Родадо, Ману Молина, успешно реализовавший пенальти, и Серхио Кастель, оформивший дубль. За «Сельту» забили Санти Мина и Джордан Холсгров. На 90-й минуте встречи Мина не сумел реализовать 11-метровый удар.

В другом матче раунда «Кордова» принимала «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой хоязев со счётом 1:0.

Таким образом, «Сельта» и «Хетафе» завершили своё выступление в Кубке Испании, а «Ивиса» и «Кордова» вышли в следующую стадию турнира.

Кубок Испании. 2-й раунд
05 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Ивиса
Ивиса
Окончен
5 : 2
Сельта
Виго
1:0 Кастель – 12'   2:0 Кастель – 27'   3:0 Перес – 28'   4:0 Молина – 61' (пен)   4:1 Мина – 78'   4:2 Холсгров – 87'   5:2 Родадо – 90+3'
Кубок Испании. 2-й раунд
05 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Кордова
Кордова
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Ледесма – 6'
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