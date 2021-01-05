Опубликована переписка Кирана Триппьера с другом о ставке на переход в «Атлетико»

Стали известны детали переписки защитника мадридского «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера с другом в мессенджере, из-за которой футболист получил дисквалификацию, сообщает AP News.



Напомним, Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.) за нарушение правил о ставках. Позже ФИФА приостановила дисквалификацию.



«Я могу загрузить на то, что ты туда перейдёшь?» — спросил друг футболиста Мэтью Брэдли.



«Можешь», — ответил Триппьер.



«100%, Триппс?» — уточнил Брэдли.



«Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдёт не так. Можешь грузить, если хочешь», — написал Триппьер.



Отмечается, что Триппьер использовал английское выражение «lump on», которые используется в качестве сленгового для обозначения ставок.

ФИФА приостановила дисквалификацию Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках