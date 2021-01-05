Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Опубликована переписка Кирана Триппьера с другом о ставке на переход в «Атлетико»

Опубликована переписка Кирана Триппьера с другом о ставке на переход в «Атлетико»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны детали переписки защитника мадридского «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера с другом в мессенджере, из-за которой футболист получил дисквалификацию, сообщает AP News.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.) за нарушение правил о ставках. Позже ФИФА приостановила дисквалификацию.

«Я могу загрузить на то, что ты туда перейдёшь?» — спросил друг футболиста Мэтью Брэдли.

«Можешь», — ответил Триппьер.

«100%, Триппс?» — уточнил Брэдли.

«Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдёт не так. Можешь грузить, если хочешь», — написал Триппьер.

Отмечается, что Триппьер использовал английское выражение «lump on», которые используется в качестве сленгового для обозначения ставок.

ФИФА приостановила дисквалификацию Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021