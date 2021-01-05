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Главный тренер «Ромы» Фонсека пропустит следующий матч команды из-за гастроэнтерита

Главный тренер «Ромы» Фонсека пропустит следующий матч команды из-за гастроэнтерита
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не отправится со своей командой на гостевой матч 16-го тура Серии А с «Кротоне», утверждает Sky Sport Italia. По данным источника, португальский специалист испытывает проблемы со здоровьем. У него диагностировали гастроэнтерит — заболевание желудочно-кишечного тракта. Более подробно о состоянии тренера не сообщается. Неизвестно также, придётся ли ему лечь в больницу.

При этом тренер принял участие в предматчевой пресс-конференции, но на игру он не поедет.

«Рома» в пяти последних матчах Серии А одержала четыре победы. Римляне набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Кротоне», новичок Серии А, набрав девять очков, замыкает турнирную таблицу.

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