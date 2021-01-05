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Иван Игнатьев станцевал с бутылкой пива на пляже. Видео

Иван Игнатьев станцевал с бутылкой пива на пляже. Видео
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев разместил в «сториз» «Инстаграма» новое видео. Находящийся на отдыхе футболист станцевал на пляже с бутылкой пива в руке. 6 января ему исполняется 22 года.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне РПЛ Иван Игнатьев провёл 12 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Оба гола он забил с пенальти.

«Рубин» заплатил за Игнатьева почти € 7 млн. Ранее сообщалось, что «Рубин» может отдать игрока в аренду. В полной мере раскрыться ему пока в казанском клубе не удалось. В матче 17-го тура с «Локомотивом» Игнатьев в начале второго тайма получил красную карточку. После этого на футболиста накричал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Покидая поле, Игнатьев выбросил перчатки.

Иван Игнатьев: хотел бы играть в Европе, уровень там намного выше. Мне нравится АПЛ
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