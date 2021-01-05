Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Колин Белл скончался в возрасте 74 лет
Сегодня, 5 января, скончался бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Колин Белл. Об этом извещает официальный сайт английского клуба. Экс-футболисту было 74 года.
«С глубочайшей печалью и тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине легенды «Манчестер Сити» Колина Белла. Король Колин. Бессмертный», — говорится в сообщении пресс-службы «горожан».
Белл выступал за «Манчестер Сити» с 1966 по 1979 год и за 394 матча за клуб забил 117 голов. С 1968 по 1975 год Белл играл за национальную команду Англии. В составе сборной Белл стал бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года в Италии. Белл с национальной командой Англии принимал также участие в чемпионате мира 1970 года, который проходил в Мексике.
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